SXSW, figure de proue d'Austin

Reportage au festival SXSW, South by Southwest, qui se tient chaque année en mars à Austin, au Texas. Riche, la programmation se constitue aussi bien de concerts, de projections de films et documentaires que de conférences avec de prestigieux orateurs comme Melinda Gates, Elon Musk ou encore Sadiq Khan le maire de Londres.

SXSW 2018 is proud to present performances by Jay Park(@JAYBUMAOM) tomorrow for HipHopDX and Saturday for @H1GHRMUSIC. This is Jay's personal playlist he made to get ready for SXSW. https://t.co/B4S1ucYX6v