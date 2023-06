Protestations à Champel – Fronde contre l’extension de la voirie dans le parc Bertrand Une pétition en ligne dénonçant le prochain «bétonnage» du lieu a rassemblé 2600 signatures. Le maire Alfonso Gomez dit étudier «des alternatives». Théo Allegrezza

Image d’illustration du parc Bertrand, à Champel. PIERRE ALBOUY

La Ville de Genève a l’intention de construire une plateforme logistique de 1200 m² pour le Service des espaces verts et la voirie au sein du parc Bertrand. Ce projet est actuellement étudié par la Commission des travaux du Conseil municipal. Mais il suscite déjà une vive opposition à Champel. Lancée il y a trois semaines, une pétition en ligne contre ce «bétonnage» rassemblait ce mercredi après-midi plus de 2600 signatures.

«Les amoureux de la nature trouvent cette idée illicite (les zones de verdure sont inconstructibles). Les voisins du parc Bertrand ne veulent pas supporter pour les autres les nuisances générées par ce centre. Les propriétaires de chiens sont fâchés de voir une réduction de la surface» du parc à chiens, résumait son instigateur, François Slosman, un habitant du quartier, dans une lettre de lecteur publiée dans «la Tribune de Genève» le 13 juin.

Chemins en mauvais état

Le projet en question prévoit la construction d’une station de lavage pour les véhicules de la voirie, un couvert pour les machines et une zone de tri. L’idée consiste aussi à y regrouper l’ensemble des bennes actuellement réparties dans le parc. Pour François Slosman, la réalisation de cette plateforme irait, en outre, à l’encontre de «la volonté morale» de Mme Bertrand, qui a légué le parc à la Municipalité à la condition que rien n’y soit bâti. Quelques arbres et un sous-bois feraient également les frais de ces travaux.

«Malgré le territoire dense et étroit qui est le nôtre, nous devons faire l’effort de réaliser un projet qui n’impacte pas la nature.» Alfonso Gomez, maire de Genève

Interrogé mercredi par «Le Courrier», le maire de Genève Alfonso Gomez a fait savoir que le projet avait été gelé. «À ce stade, l’emprise sur le parc est trop importante», a-t-il reconnu, soulignant que ce projet date d’avant son arrivée à la tête du Département de l’environnement. Le conseiller administratif écologiste précise que «des alternatives sont en train d’être étudiées».

La difficulté supplémentaire, c’est que le projet comprend également l’aménagement d’une aire de jeu et la réfection des chemins du parc – pour un coût total de 9 millions de francs. Certains cheminements sont en très mauvais état. «Malgré le territoire dense et étroit qui est le nôtre, nous devons faire l’effort de réaliser un projet qui n’impacte pas la nature, déclare Alfonso Gomez. L’objectif est de ne pas empêcher la réfection des chemins, et avancer en parallèle.»

