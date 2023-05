Tennis – Fritz et Dimitrov tiennent leur rang à Genève Alors que l’Américain s’est fait un peu peur contre Giron, le Bulgare a déroulé son tennis en souplesse face à Carballes Baena. Mathieu Aeschmann Genève

Taylor Fritz dû batailler pour sortir son compatriote Marcos Giron. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Les têtes d’affiche ont répondu présent, mercredi après-midi sur le central du Gonet Geneva Open. Dans le joyeux chahut entretenu par les juniors du canton – de nombreux clubs avaient fait le déplacement avec leur école de tennis – Taylor Fritz (9e mondiale) et Grigor Dimitrov (33e) ont imposé leur supériorité technique et ont validé leur ticket pour les quarts de finale.

Entre les deux têtes de série, la comparaison s’arrête toutefois au seul résultat. L’Américain a en effet dû puiser bien plus loin dans ses retranchements pour s’extraire du piège tendu par son compatriote Marcos Giron (74e). Battu d’entrée à Rome (par Hanfmann), Taylor Fritz sembla étirer d’abord ses mauvaises sensations italiennes. Nonchalant, irrégulier au service, il cédait la première manche sans donner l’impression de vouloir se révolter (4-6).

Relâchement décisif

«Au premier set, je ne me sentais pas bien. Sans confiance ni énergie, confiait la tête de série No 2 après la douche. Franchement, je crois que je ne peux pas moins bien jouer. Mais heureusement, j’ai ensuite réussi à me relâcher.» Un relâchement qui a déclenché son lot de premières balles et de coups droits explosifs. Tout est alors allé beaucoup trop vite pour Marcos Giron, écarté finalement en trois manches (4-6 6-2 6-3).

Ce rythme de croisière, Grigor Dimitrov n’a pas eu besoin de se faire violence pour le trouver. Le Bulgare – vainqueur du Geneva Open en 2010, lorsque le tournoi n’était encore qu’un Challenger hébergé par le TC Drizia Miremont – n’a fait qu’une bouchée de l’Espagnol Roberto Carballes Baena (58e) 6-1 6-4 en seulement 67 minutes.

Lorsqu’il est aussi affûté et aérien, le vainqueur du Masters 2017 est un véritable régal pour les yeux. Il affrontera, jeudi, l’Australien Chris O’Connell (85e) en quarts de finale. Alors que Taylor Fritz partira favori face au Biélorusse Ilya Ivashka (86e).

Mathieu Aeschmann

