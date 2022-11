Près de 11% d’inflation dans la zone euro en octobre. Un nouveau record, mais pas le dernier, préviennent les rabat-joie. La faute à la guerre en Ukraine, au Covid et au dérèglement climatique, nous dit-on. Résultat, on passe tous les jours à la caisse alors qu’on n’a même pas encore reçu nos premières factures de chauffage.

N’en jetez plus. Mois après mois, on se prend des centimes supplémentaires. Deux par-ci, cinq par-là. On râle, on finit par intégrer. Et puis ça recommence. Jusqu’au moment où ces différentes hausses impactent nos symboles gastronomiques populaires et bon marché. Cataclysme. Rien ne va plus, on touche à l’émotionnel. Notre perte de pouvoir d’achat soudainement incarnée nous arrive dessus comme un uppercut. À tort ou à raison, le plat en question cristallise alors toutes nos inquiétudes face à l’envolée du coût de la vie.

«Dans le Plat Pays, on ne parle plus d’inflation, mais de «friteflation», pour qualifier ce phénomène.»

Ainsi, c’est coup de grisou en Europe du Nord, où l’augmentation du prix du cornet de frites est en passe de devenir une affaire d’État. Trois euros la portion. Parole de Belge, c’est du jamais-vu. Récolte de pommes de terre catastrophique, pénurie d’huile et crise énergétique ont eu raison de ce trésor national. Dans le Plat Pays, on ne parle plus d’inflation, mais de «friteflation», néologisme inventé par un quotidien flamand pour qualifier ce phénomène, annonciateur d’autres mauvaises nouvelles.

Même angoisse de l’autre côté des Pyrénées, où ce fléau frappe de plein fouet l’incontournable menú del día, servi chaque jour à quatre millions d’Espagnols. Comptez 1, voire 2 euros de plus. Un traumatisme dans cette région, sachant que cette formule de déjeuner peu onéreuse est une véritable institution.

Pire encore, en Grèce. Alors que les touristes profitent de leur pouvoir d’achat, les autochtones pleurent devant leur souvlaki. Ce pain pita fourré à la viande, réputé être le repas le moins cher du pays, a passé la barre fatidique des 3 euros. Une augmentation inédite en trois décennies et un drame pour toute une nation.

Mets de luxe

En Allemagne, le kebab - qui a détrôné la Currywurst – à 3,50 euros n’est plus qu’un lointain souvenir, alors qu’en Grande-Bretagne, le fish and chips est en passe de devenir un mets de luxe. Et tandis que les Français surveillent avec inquiétude le prix du jambon beurre, les Italiens s’arrachent les cheveux en observant la valse des étiquettes sur leurs paquets de pâtes. Aliment que certains fabricants conseillent désormais de cuire «passivement» - c’est-à-dire 2 minutes au lieu de 10 - pour économiser de l’électricité.

Et en Suisse, me direz-vous? Rien d’indigeste pour l’instant. Notre pays jouit du taux d’inflation le plus bas d’Europe. À une exception près. Elle concerne une spécialité typiquement helvétique qui, comme tout le reste, n’a jamais été bon marché, autrement dit l’assurance maladie… Un sacré coup de massue cette année. Personnellement, j’aurais préféré payer ma fondue cinq francs de plus.

Yannick Van der Schueren Afficher plus Rubrique Monde MAURANE DI MATTEO

Yannick Van der Schueren est journaliste à la rubrique internationale depuis 2008. Auparavant elle était journaliste indépendante, en presse écrite et en radio. Prix Ella Maillart 2007 pour ses reportages en Tchétchénie, en Afghanistan, en Irak et en Biélorussie. Plus d'infos

