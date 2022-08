Voyage insolite en Suisse – Frissons garantis pour ce trajet en car postal Dans l’Oberland bernois, le chauffeur de car Andres Schütz affronte le trajet de bus le plus raide d’Europe, où chaque centimètre compte. Alexandra Aregger

Andres Schütz effectue depuis neuf ans le trajet jusqu’à la Griesalp, dans l’Oberland bernois. Photo: Dres Hubacher

«Attention, ça va être serré.» Andres Schütz plisse les yeux et fait tourner son car postal dans un virage terriblement serré. Il est en train de conduire un car postal plein à craquer vers l’alpage de Gries (ou Griesalp), dans l’Oberland bernois. Quelques passagers doivent même rester debout pendant les quarante-cinq minutes que dure le trajet. Peu avant l’arrivée, les manœuvres les plus exigeantes de tout le trajet attendent le chauffeur de bus. Les passagers suivent alors le spectacle avec excitation, regardant tour à tour par la fenêtre et vers le chauffeur.