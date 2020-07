A la découverte de la faune dans le Grand Genève – Frissons chez les seigneurs des cieux À Sciez, en France voisine, le parc Les Aigles du Léman propose au public d’entrer dans la plus grande volière de rapaces du monde, où ces carnivores ailés volent librement. Ébouriffant. Claude Béda

Un vautour fauve, de près de 3 m d’envergure, bien plus grand que les enfants qu’il survole. PATRICK MARTIN Nourissage d’un hibou petit-duc. PATRICK MARTIN Si ce leurre était effectivement un renard, il serait mort de sa belle mort, après l’attaque de l’aigle lors du spectacle de fauconnerie équestre. PATRICK MARTIN 1 / 9

Un condor des Andes de 3 mètres 20 d’envergure vous survole, passant à dix centimètres au-dessus de votre tête. On a évité de peu ses griffes, mais le déplacement d’air est bien perceptible. Frissons. À Sciez (Haute-Savoie) le parc animalier Les Aigles du Léman propose au public d’entrer dans la plus grande volière de rapaces du monde (18’000 m2), où les seigneurs des cieux évoluent librement. «Nos visiteurs nous demandent souvent pourquoi ils ne s’envolent pas définitivement, lâche Jacques-Olivier Travers, directeur et fauconnier. La réponse est simple: car nous les nourrissons!»