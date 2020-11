Coronavirus – Fribourg prolonge son soutien au commerce local via des bons Afin de soutenir l’économie locale face à la crise sanitaire, le Conseil d’État fribourgeois a débloqué deux millions de francs pour financer une opération de bons d’achat à faire valoir auprès de commerces du canton.

Les bons Kariyon, bénéficiant du rabais de 10% pris en charge par l’État, sont désormais valables auprès de l’ensemble des commerces référencés sur la plateforme kariyon.ch . KEYSTONE

Le Conseil d’État fribourgeois veut continuer à soutenir les commerces et prolonger l’action lancée cet été et qui a été un succès. Le canton a mis deux millions de francs sur la table afin d’accorder un rabais de 10% sur les bons Kariyon en vue d’achats auprès de commerces ou services fribourgeois.

L’opération démarre mardi. Les bons Kariyon, bénéficiant du rabais de 10% pris en charge par l’État, sont désormais valables auprès de l’ensemble des commerces et des prestataires de services locaux référencés sur la plateforme kariyon.ch, et non plus auprès d’un seul commerce, a indiqué lundi le canton de Fribourg.

Ces bons ont une valeur maximale de 500 francs, avec une limite d’acquisition de 2000 francs par personne. Ils ne sont pas valables pour les achats effectués en ligne. Le rabais spécial de 10% sera accordé jusqu’au 31 décembre, dans la limite des montants disponibles, et les bons seront valables jusqu’au 30 juin 2021.

Vitrine numérique

Kariyon.ch recense aujourd’hui près de 1800 commerces, restaurants, et entreprises de services de proximité. Il s’agit de la plus grande vitrine numérique du tissu économique local du canton de Fribourg.

Lors de la précédente opération durant l’été, 17 millions de francs de bons, avec un rabais de 20%, avaient été vendus. À fin septembre, le montant de 4 millions alloué par l’État à cette mesure de soutien à la consommation était épuisé.

ATS/NXP