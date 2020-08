Coronavirus – Fribourg oblige le masque dans ses commerces Le canton de Fribourg rend à son tour obligatoire le port du masque dans les supermarchés et les commerces, dès vendredi. À l’instar d’autres, il est confronté à une augmentation «impressionnante» du nombre de cas de depuis quelques jours.

Le port du masque deviendra obligatoire dès vendredi dans les supermarchés et les commerces fribourgeois pour contenir la propagation de la pandémie de Covid-19 (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Fribourg devient le septième canton à rendre le masque obligatoire dans les commerces. Les autres sont Neuchâtel, Jura, Genève, Vaud, Bâle et Zurich.

«La situation était prévisible avec la reprise des activités après les vacances», a constaté mercredi à Granges-Paccot (FR) la conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre, en charge de la santé. «L’évaluation des risques nous incite à passer au masque obligatoire», a dit Thomas Plattner, médecin cantonal par intérim.

Le nombre de contaminations hebdomadaires a grimpé de 30 à fin juin à 132 la semaine dernière. Et cette semaine, il en est déjà à 28. «Certains jours, le canton de Fribourg a compté jusqu’à 10% des cas en Suisse, alors qu’il ne représente que 3,5% de sa population», a relevé le conseiller d’Etat Maurice Ropraz, en charge de la sécurité.

Rentrée scolaire jeudi

La hausse de l’incidence, impressionnante selon les mots de Thomas Plattner, provient de rassemblements comme les fêtes privées, les discothèques ou les clubs sportifs. Le brassage des populations s’est accru, avec un risque de transmission accru aux personnes plus âgées, notamment celles qui sont vulnérables.

«Nous souhaitons éviter tout nouveau confinement aux conséquences sociales et économiques incalculables», a ajouté Maurice Ropraz. Le canton de Fribourg présente 2106 situations de quarantaines, individuelles et collectives, dont une collective concernant une école hôtelière et touchant près de 500 personnes en Gruyère.

Pour l’heure, le canton compte 56 cas pour 100’000 habitants, tout proche de la limite de 60 fixée par le Conseil fédéral. Il connaîtra par ailleurs sa rentrée scolaire ce jeudi. Le message est que le recours étendu au masque est dans l’intérêt de tout le monde, a expliqué Carl-Alex Ridoré, préfet de la Sarine.

ATS/NXP