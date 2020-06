Environnement – Fribourg lance sa plateforme dédiée au climat Les citoyens du canton sont invités à partager leurs idées et expériences pour améliorer la situation environnementale.

Le canton de Fribourg a présenté mardi sa plateforme dédiée au climat. L’instrument doit permettre à chacun de partager ses idées, ses expériences et ses gestes quotidiens dans le but d’améliorer la situation environnementale.

Le lancement du site monplanclimat.fr.ch s’est tenu au théâtre de l’Equilibre à Fribourg, lors d’une présentation de deux heures. Celle-ci était orchestrée par le conseiller d’Etat Jean-François Steiert, en charge de l’aménagement, de l’environnement et des constructions, et par Céline Girard, responsable du plan climat.

La plateforme vise à placer les citoyens au centre et à mettre leurs actions en lumière. Elle veut proposer des pistes et des outils garantissant à chacun de s’engager en faveur du climat. Interactive, elle doit s’enrichir de multiples témoignages, articles et interviews proposant des réflexions et des solutions.

Aborder les défis

En résumé, il s’agit d’aborder les défis induits par le réchauffement climatique. L’ambition est de donner la parole à des acteurs que l’on entend moins souvent s’exprimer sur le sujet, à côté des communes, des citoyens, des agriculteurs ou encore des professionnels de tous les secteurs qui s’engagent déjà.

Il y a l’idée de mutualiser les idées, les expériences et les motivations individuelles, ont insisté les intervenants dans leurs interventions devant le parterre des invités. À noter que la plateforme monplanclimat.fr.ch se base sur l’étude réalisée par les Nations Unies durant les COP 21-22.

Celle-ci souligne les principes essentiels à la communication des enjeux climatiques à l’échelon local, dont l’importance de montrer les impacts des changements climatiques au niveau régional et l’expérience de personnes de terrain. Elle propose ainsi un espace centralisé pour parler du climat et échanger des connaissances.

monplanclimat.fr.ch

( ATS/NXP )