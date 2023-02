Hockey sur glace – Fribourg-Gottéron terrasse le leader genevois aux Vernets Les Fribourgeois se sont imposés 3-5 à Genève dimanche au terme d’un derby romand animé. Le Suédois Victor Rask (quatre points) et le gardien Reto Berra ont fait la différence pour les Dragons. Genève a perdu Noah Rod et Roger Karrer sur blessure. Cyrill Pasche

Le Fribourgeois Mauro Dufner (à g.) au duel pour le puck avec le Genevois Vincent Praplan. La rencontre de dimanche soir aux Vernets a tourné à la faveur des visiteurs. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Genève-Servette est resté coincé dans les starting-blocks, dimanche aux Vernets, dans le derby romand contre Fribourg-Gottéron. Les Dragons fribourgeois menaient déjà 0-2 après à peine six minutes de jeu. Sandro Schmid a ouvert le score (4e), puis Julien Sprunger (14e réussite de l’exercice) a doublé la mise (7e, 0-2). L’équipe de Christian Dubé, déjà convaincante vendredi malgré la défaite aux tirs au but contre Zurich (1-2) et avec Reto Berra devant les filets pour un troisième match de suite depuis son retour de blessure, a prouvé qu’elle patine dans la bonne direction en cette fin de saison régulière.

Les Aigles se sont ressaisis et ont réduit l’écart grâce à un but de Vincent Praplan (14e, 1-2), mais les Fribourgeois ont repris le large avant la première pause. Le Suédois Victor Rask, passeur décisif sur les deux premiers buts fribourgeois, était décidément partout: l’ex-attaquant de NHL a marqué le 1-3 en contournant la cage après un service de son capitaine Julien Sprunger (17e, 1-3). La deuxième période, dominée par les Genevois, n’a toutefois pas permis aux Aigles de recoller au score, malgré deux grosses séquences de supériorité numérique.

Miranda remet Fribourg sous pression dans la 3e période

Marco Miranda, démarqué par Tanner Richard, a remis Fribourg sous pression en troisième période en inscrivant le 2-3 (47e). Une pénalité pour surnombre a toutefois coûté cher aux Genevois. Victor Rask, déjà impliqué sur les trois premières réussites, s’est offert un doublé en powerplay en convertissant un rebond accordé par le gardien Robert Mayer (50e, 2-4). Mais Henrik Tömmernes a une fois de plus relancé la partie en trompant Reto Berra entre les jambières (52e, 3-4).

Genève-Servette pensait tenir l’égalisation à la 58e minute, lorsque Teemu Hartikainen a dévié le puck au fond des filets. Mais les arbitres, qui ont sifflé trop vite et interrompu le jeu probablement à tort, ont invalidé la réussite. Sous haute pression, les Dragons ont résisté jusqu’à ce que Jacob De la Rose marque le but de la sécurité dans la cage vide (60e, 3-5).

Genève a perdu Noah Rod et Roger Karrer sur blessure

Genève-Servette, qui a perdu Noah Rod et Roger Karrer en cours de match dimanche, aborde la trêve internationale avec son statut inébranlable de leader du championnat (premier sans discontinuer depuis le mois de septembre) tandis que Fribourg-Gottéron (6e, synonyme de qualification directe pour les play-off) possède huit points d’avance sur le CP Berne (7e). Gottéron reprend la compétition le 14 février à domicile contre Kloten. Les Genevois se déplaceront à Davos à la même date.



GE Servette - FR Gottéron 3-5 (1-3 0-0 2-2) Afficher plus Les Vernets, 6487 spectateurs. Arbitres: Wiegand, Hürlimann; Wolf et Meusy. Buts: 4e Schmid (Rask, Sutter) 0-1, 7e Sprunger (Rask, Chavaillaz) 0-2, 14e Praplan (Maurer, Karrer) 1-2, 17e Rask (Sprunger) 1-3, 47e Miranda (Richard, Bertaggia) 2-3, 50e Rask (Sörensen, Diaz/5 c 4) 2-4, 52e Tömmernes (Pouliot) 3-4, 60e De la Rose (cage vide) 3-5. GE Servette: Mayer; Smons, Tömmernes; Karrer, Maurer; Chanton, Auvitu; Praplan, Pouliot, Winnik; Miranda, Richard, Rod; Hartikainen, Jooris, Omark; Antonietti, Smirnovs, Bertaggia; Cavalleri. Entraîneur: Jan Cadieux. FR Gottéron: Berra; Gunderson, Dufner; Diaz, Seiler; Sutter, Jecker; Chavaillaz; Mottet, Desharnais, Kuokkanen; Marchon, Walser, Jörg; Sprunger, Rask, Bertschy; Schmid, De la Rose, Sörensen; Bykov. Entraîneur: Christian Dubé. Pénalités: 6 x 2’ contre GE Servette; 3 x 2’ contre FR Gottéron. Notes: GE Servette sans Vatanen, Völlmin, Le Coultre, Berthon (blessés), Jacquemet ni Filppula (malades). FR Gottéron au complet.

