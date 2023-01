Hockey sur glace – Fribourg-Gottéron est un produit arrivé à maturité Une patinoire pleine à craquer, une équipe enthousiasmante, un engouement total et un club peut-être suffisamment mature pour enfin décrocher un premier titre de champion. Sur et hors de la glace, Fribourg-Gottéron est une affaire qui roule. Cyrill Pasche

Pour Fribourg-Gottéron et ses tauliers – Raphael Diaz, Julien Sprunger et David Desharnais – la fenêtre des opportunités se referme gentiment. L’année 2023 sera-t-elle celle des Dragons? Yvain Genevay / Le Matin Dimanche

Fribourg-Gottéron vise le titre national, mais les Dragons préfèrent ne pas le dire trop fort et avancer leurs pions sans faire de bruit. «On bosse en silence, sourit Julien Sprunger, capitaine et figure culte de Gottéron. Au fond de nous, au titre, on y pense tous. On va faire le nécessaire, tout en nourrissant l’espoir de gagner un jour.» La concurrence est rude et imprévisible: Genève-Servette s’est positionné dès le départ, les machines à gagner alémaniques somnolent encore (Zurich, Zoug). Demi-finaliste la saison dernière, Gottéron aura peut-être un coup à jouer dans quelques semaines. La Romandie, en tout cas, attend toujours un premier champion depuis le sacre du HC Bienne il y a quarante ans (1983).