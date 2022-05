Hockey sur glace – Fribourg et Zurich choisies pour accueillir le Mondial 2026 Swiss Ice Hockey a tranché dans l’attribution des deux villes organisatrices du tournoi. La Fédération internationale a approuvé la décision vendredi.

La BCF Arena sera l’un des théâtres du Mondial 2026. HC FRIBOURG-GOTTERON

Le Congrès annuel de la Fédération internationale de hockey a confirmé vendredi matin l’attribution du Mondial de hockey 2026 à la Suisse. Les matches se joueront au mois de mai dans les nouvelles patinoires de Zurich (11’000 places) et Fribourg (7’000), préférée à Lausanne. «Ces deux stades nous permettent de proposer des infrastructures ultramodernes pour les équipes participantes et une capacité d’accueil suffisante pour les supporters», a expliqué Patrick Bloch, CEO de Swiss Ice Hockey.

Le Championnat du monde 2020 ayant dû être annulé en raison de la pandémie de coronavirus, Swiss Ice Hockey avait déposé auprès de l’IIHF une nouvelle candidature pour le CM 2026.

Ce dernier n’est pas le seul grand événement attribué à la Suisse lors du Congrès de vendredi. Les Mondiaux M18 masculins en avril 2023 et M18 féminin en janvier 2024 s’y disputeront également. «L’attribution à la Suisse de ces trois événements est fantastique, se réjouit Patrick Bloch. Cela démontre que la Fédération internationale croit en nos compétences et apprécie à sa juste valeur la qualité que nous proposons. Nous ferons tout pour offrir des Mondiaux inoubliables aux équipes de la relève et aux meilleures nations du monde.»

FVA

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.