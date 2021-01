FR Gottéron – GE Servette 3-2 (2-0 1-2 0-0) Afficher plus

BCF Arena, huis clos.

Arbitres: MM. Lemelin, Urban; Gnemmi et Duarte.

Buts: 2e Walser (Gunderson, Deshrnais/5 c 4) 1-0. 6e Sprunger (DiDomenico) 2-0. 21e Richard (Jacquemet) 2-1. 36e Desharnais (Bykov, Stalberg) 3-1. 37e Kast (Jacquemet) 3-2.

Fribourg Gottéron: Berra; Sutter, Furrer; Kamerzin, Jecker; Gunderson, Chavaillaz; Aebischer, Abplanalp; Rossi, Walser, Herren; Bykov, Desharnais, Stalberg; Sprunger, Schmid, DiDomenico; Marchon, Bougro, Jörg. Entraîneur: Dubé.

Genève-Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Mercier; Vermin, Richard, Patry; Moy, Winnik, Omark; Miranda, Fehr, Kast; A.Riat, Berthon, Vouillamoz. Entraîneur: Emond.

Notes: Fribourg Gottéron sans Mottet (blessé), Brodin (étranger surnuméraire) ni Jobin (club ferme). Genève-Servette sans Smirnovs, Rod, Manzato, Fritsche (blessés), D.Riat (suspendu), Guebey ni Smons (surnuméraires). Tir sur les montants: Vermin (9e), Tömmernes (29e) et Fehr (30e). Temps mort: Genève-Servette (6e). But annulé: Winnik (26e, crosse haute). Genève-Servette sans gardien de 58’02’’ à la fin du match.

Pénalités: 3 x 2’ contre Fribourg Gottéron; 2 x 2’ contre Genève-Servette.