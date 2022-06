Une prise en charge complète – Fribourg coordonne son action en cas d’intoxication au GHB La police souhaite inciter à dénoncer les cas et à effectuer un contrôle médical. Tout a été pensé pour réagir rapidement, sans engendrer de frais pour la victime.

Une fois les soupçons de GHB communiqués, la police cantonale, avec l’appui des secours sanitaires, interviendra rapidement afin de prendre en charge la victime, préserver les éléments de preuve et procéder aux actes d’enquête (photo d’illustration). Keystone

Le canton de Fribourg met en place une procédure en cas d’intoxication ou de suspicion d’intoxication au GHB. Le Ministère public, le médecin cantonal, la police cantonale et les préfectures se sont coordonnés pour assurer une prise en charge complète.

Une fois les soupçons de GHB communiqués, la police cantonale, avec l’appui des secours sanitaires, interviendra rapidement afin de prendre en charge la victime, préserver les éléments de preuve et procéder aux actes d’enquête. Sur le plan judiciaire, le procureur général a rédigé une directive, qui entre en vigueur aujourd’hui.

Pas de frais pour la victime

La police entend inciter les victimes potentielles à ne pas hésiter à dénoncer le cas et à effectuer un contrôle médical. En particulier, si les analyses devaient mettre en évidence chez la victime la consommation d’autres substances interdites, aucune procédure pénale ne sera ouverte contre elle pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

En vue d’une prise en charge médicale réussie, il est essentiel que la victime se soumette à des analyses médicales au plus tard dans les six heures dès la survenance de l’événement. Les frais d’analyse ainsi que les autres frais médicaux en lien pour sa réalisation (notamment d’ambulance) sont pris en charge par l’assurance maladie et subsidiairement par l’État. La victime n’aura pas de frais à sa charge.

Afin de sensibiliser les organisateurs de manifestation, un flyer a été réalisé à leur intention. Le but est qu’ils réagissent rapidement et qu’ils fassent appel aux secours sans délai pour une prise en charge de la victime, ce qui est primordial. Le flyer mentionne aussi d’autres informations concernant la préservation des traces, de sorte à aider le travail des enquêteurs.

ATS

