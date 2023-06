Espèces invasives et économie – Frelons, moustiques et fourmis vont nous coûter des milliards Le prix de la lutte contre le frelon asiatique, le moustique-tigre, la fourmi «Tapinoma» et les autres explose. Une étude évalue la facture mondiale provisoire à 2168 milliards pour l’ensemble des espèces invasives. Jocelyn Rochat

Le frelon asiatique tente de débarquer actuellement en Suisse. SHUTTERSTOCK

Les espèces invasives vont nous occuper de plus en plus, et l’agenda de Daniel Cherix en témoigne. Quand l’entomologiste ne demande pas l’aide de la population pour lutter contre les frelons asiatiques, il répond à des questions sur les problèmes posés par le moustique-tigre ou la progression de colonies de fourmis exotiques dans nos contrées.