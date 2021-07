Les masques dans l’art (2/8) – Fredy Porras, le masque sublimé En trois décennies d’explorations, l’artiste a conféré à l’objet un statut qui met au défi le jeu du comédien et le rôle du spectateur. Rencontre. Rocco Zacheo

L’espace de travail de Fredy Porras se niche au cœur de ce conglomérat d’ateliers d’artisans et d’artistes qui forment le siège de l’association Picto, à Genève. Laurent Guiraud

On les aperçoit en quittant l’enfilade de couloirs et de portes qu’il faut franchir avant d’atteindre son atelier. Posés ainsi, sur des crânes en polystyrène, ils ont des allures d’objets orphelins, dépossédés de cette vitalité qu’ils affichent les soirs de représentation sur les scènes de théâtre. Et pourtant, cette série de masques qui s’offre à nous parvient à garder une part de mystère, qui est à la fois intrigant et inquiétant. Au cœur du conglomérat d’ateliers d’artisans et d’artistes qui forment le siège de l’association Picto, le concepteur des objets en question, Fredy Porras, déambule avec nonchalance. Il évoque des productions auxquelles se rattache telle figure posée sur la table, et en une poignée de jalons – «La Visite de la vieille dame», «L’Histoire du soldat», les 500 ans de l’abbaye de Saint-Maurice… –, c’est une certaine tranche de sa carrière qui surgit dans son espace de travail.