Médias – Fredy Bayard, l’éditeur novice qui parie sur la proximité Venu de la confection, le Haut-Valaisan vient de reprendre le groupe biennois Gassmann, qui édite «Le Journal du Jura» et «Terre et Nature». Portrait d’un nouveau venu dans l’univers journalistique. Ivan Radja

Fredy Bayard dans les studios de la radio Canal 3, propriété du groupe Gassmann. Yvain Genevay/Le Matin Dimanche

D’ordinaire, rencontrer un éditeur suppose de franchir une porte. Pas en ce qui concerne Fredy Bayard, qui nous accueille dans son bureau que rien ne distingue de celui de ses employés au sein de l’open space du Media Center de Bienne. Il aime ça, être au cœur de la fourmilière. «Si je veux comprendre comment fonctionnent les rédactions, j’ai vraiment intérêt à me mêler à eux», sourit ce Haut-Valaisan fraîchement débarqué dans le monde des médias.

Nouvel univers

Depuis un mois, à raison de quatre jours par semaine, il arpente les bureaux du «Bieler Tagblatt» et du «Journal du Jura», fait un crochet par les studios de la radio Canal 3, avant de descendre au rez-de-chaussée pour une petite virée sur le plateau de TeleBielingue, sans oublier la réception, le service abonnement et la cellule digitale. Et la rédaction lausannoise de «Terre et Nature», également comprise dans le lot. Fredy Bayard se familiarise avec les rouages du groupe de presse biennois Gassmann, racheté en décembre.