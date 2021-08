Ville de Genève – Frédérique Perler promet une gare routière rénovée «avant l’été 2023» La maire de Genève va déposer un crédit de réalisation cet automne. Une végétalisation de la place Dorcière est prévue dans un second temps, à l’horizon 2027. Théo Allegrezza

La gare routière, située sur la place Dorcière, près de Cornavin, le 18 août 2021. LAURENT GUIRAUD

Il n’y a pas de miracle. La place Dorcière, laissée à l’abandon depuis une dizaine d’années, ne se transformera pas en havre de paix végétalisé du jour en lendemain. Consciente de la complexité du dossier de la gare routière, et notamment du fait que les lignes internationales ne seront pas déplacées avant plusieurs années, la maire de Genève, Frédérique Perler, n’entend pas rester les bras croisés pour autant. Elle annonce le dépôt cet automne d’un crédit de trois 3 millions de francs environ afin de rénover le pavillon et les toilettes. Une végétalisation des lieux est prévue dans un second temps, à l’horizon 2027.