Affaire des marteaux-piqueurs – Frédérique Perler présente ses excuses La magistrate livre sa version des faits dans un communiqué. Elle reconnaît avoir commis «une erreur d’appréciation» et n’avoir pas mesuré «l’impact» de l’action des militants. Théo Allegrezza

Frédérique Perler lors d’un récent Conseil municipal. Steeve Iuncker-Gomez

Deux jours après le déclenchement de l’affaire, Frédérique Perler se résout à prendre la parole. Dans un communiqué publié quelques heures après celui du Conseil administratif, la magistrate écologiste présente ses excuses pour son implication dans l’affaire des marteaux-piqueurs. Elle admet que son «aval – qui a posteriori n’avait évidemment pas lieu d’être – a été relayé aux activistes», qui ont arraché le bitume la semaine dernière aux Pâquis.

«Une séance a eu lieu à la mi-juin, avec l’objectif de dissuader les associations d’entreprendre cette action dangereuse en raison de la présence en sous-sol de canalisations. J’en ai eu des échos rassurants, la plantation d’arbre étant abandonnée, ce qui m’a grandement soulagée car ma priorité était d’éviter un accident», écrit Frédérique Perler.

Intentions «intègres»

Ensuite, les interprétations divergent. «Les activistes ont compris qu’il leur était possible de dégrapper une portion de bitume sur une faible profondeur. Ils ont sollicité la présidence du département pour s’assurer que je ne porterais pas plainte, ni n’alerterais la police en cas de passage à l’acte. J’ai alors commis une erreur d’appréciation et je ne me suis pas opposée car, à ce moment précis, je ne mesurais pas l’impact concret d’une telle action», poursuit l’écologiste.

Mais quand elle découvre, avec les autres membres de l’Exécutif, les premières images de marteaux-piqueurs, Frédérique Perler est «stupéfaite». «Sincèrement, ce n’était pas ce que j’avais imaginé», dit-elle. Elle vote en faveur du dépôt de plainte. «Je m’y suis ralliée en précisant que mon objectif était que cette plainte puisse être retirée après négociation.»

Frédérique Perler insiste: «Mes intentions étaient intègres.» En conclusion, la magistrate a un mot pour les habitants des Pâquis. «Les problèmes actuels suscitent ma plus grande empathie et leurs attentes, notamment en matière de végétalisation, sont justifiées», écrit-elle, tout en rappelant «l’aménagement de l’espace public ne saurait être le fait d’initiatives individuelles». Ce mea culpa et les explications apportées suffiront-ils à éteindre l’incendie?

