Album BD transposé au cinéma – Frederik Peeters: «On dirait une production Netflix» Le dessinateur genevois reste dubitatif après avoir visionné l’adaptation de l’album «Château de sable» par M. Night Shyamalan. Philippe Muri

Un extrait de «Château de sable». Peeters a retrouvé dans certains plans l’un ou l’autre de ses cadrages . Éd. Atrabile

L’invitation l’a fait sourire. Il y a peu, Frederik Peeters a été contacté par des gens de cinéma, américains, pour prendre part à l’avant-première du film «Old». Quelques mots sibyllins, du genre: «Si vous êtes de passage à New York ces jours, n’hésitez pas à vous joindre à nous.» L’auteur genevois n’a pas donné suite, et il a sans doute eu raison. «Je n’allais pas prendre un billet d’avion pour aller boire une coupe de champagne de l’autre côté de l’Atlantique», raconte-t-il au sortir de la projection presse organisée mardi à Genève.

Comme nous, on le sent dubitatif, mi-figue, mi-raisin. A-t-il apprécié le traitement réservé par M. Night Shyamalan à «Château de sable», l’excellent huis clos dessiné à partir d’un scénario diabolique du documentariste Pierre Oscar Lévy? Ou au contraire a-t-il détesté ce long-métrage inspiré par un album paru chez l’éditeur genevois Atrabile en 2010? «J’ai eu l’impression de voir une série B des années 80. Aujourd’hui, on dirait une production Netflix», lâche-t-il en préambule, à l’évidence peu convaincu par un métrage calibré pour les spectateurs américains. «Shyamalan a compris son public. Comment l’en blâmer?»