Bande dessinée – Frederik Peeters met des grenouilles dans son polar Avec le scénariste Serge Lehman, le dessinateur genevois lance «Saint-Elme», une série policière où la noirceur fait bon ménage avec l’étrange. Philippe Muri

Essai de couverture pour le tome I de «Saint-Elme». Peeters optera finalement pour une version plus intrigante. DR

Ces deux-là avaient déjà travaillé ensemble. En 2018, le scénariste Serge Lehman et le dessinateur genevois Frederik Peeters présentaient «L’homme gribouillé», un roman graphique de haut vol où le quotidien se parait de fantastique. Les voici à nouveau réunis à l’enseigne de «Saint-Elme», une série à la croisée du polar et de l’étrange. L’histoire d’un détective débarquant en compagnie de sa mystérieuse assistante dans une petite ville de montagne réputée pour son eau de source, sur les traces d’un fugueur disparu. Limpide? Pas tant que ça. Aux alentours de cette cité portuaire, ancien lieu de cure devenu ultra-branché, d’autres protagonistes ambigus vont apparaître, et des récits parallèles venir se greffer sur la trame initiale, au sein d’une structure chorale menée avec brio.