L’ex-groupe Tamedia (aujourd’hui TX Group) et le milliardaire suédois établi dans le canton de Vaud Frederik Paulsen sont arrivés à un accord. La procédure judiciaire qui opposait les deux parties dans le cadre de la couverture médiatique de diverses publications de Tamedia sur notamment des voyages en Russie avec des élus politiques est ainsi terminée.

«La procédure judiciaire entre le plaignant Frederik Paulsen, domicilié à Lausanne, d’une part, et Tamedia ainsi que diverses sociétés du groupe, d’autre part, s’est conclue en seconde instance par un accord entre les parties», a annoncé vendredi l’avocat de Frederik Paulsen, Daniel Glasl dans un communiqué.

L’ancien président du groupe pharmaceutique Ferring à Saint-Prex et longtemps consul général honoraire de Russie à Lausanne avait été perturbé par la couverture médiatique de diverses rédactions de Tamedia, notamment sur les voyages en Russie effectués avec des élus politiques entre 2010 et 2017. Il a déposé une action en justice en 2019.



Par jugement du Tribunal de district de Zurich du 23 septembre dernier, la demande a été rejetée, ce contre quoi Frederik Paulsen a fait appel auprès du Tribunal cantonal zurichois. Alors que la procédure d’appel est en cours, les parties sont parvenues à un accord, explique son avocat.

Frais de voyages: «formulation clarifiée»

L’arrangement «prévoit que la formulation concernant les frais de voyages est clarifiée a posteriori», précise-t-il. Les parties se félicitent que le litige ait ainsi pu être réglé, conclut l’avocat.

Pour mémoire, parmi les articles incriminés figurent notamment ceux du Tages-Anzeiger révélant les voyages en Russie du milliardaire avec des élus et personnalités romands. Organisés par l’ancien rédacteur en chef de l’Hebdo et du Temps, ex-directeur des publications romandes de Tamedia et grand connaisseur de la Russie, Eric Hoesli, ils avaient défrayé la chronique quant à leur prise en charge financière et posé la question des conflits d’intérêts.

Et ce notamment dans le canton de Vaud où des parlementaires avaient demandé la lumière sur le financement des déplacements en Russie du conseiller d’État Pascal Broulis et de la conseillère aux États Géraldine Savary. Après une enquête préliminaire, le Ministère public avait conclu à un non-lieu en automne 2018. La polémique et les liens étroits de la sénatrice socialiste avec Frederik Paulsen avaient cependant conduit à la fin de sa carrière fédérale.