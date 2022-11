Création originale sur la RTS – Frédéric Recrosio se raconte en série L’humoriste signe «La vie devant», une comédie triste en six épisodes sur la drôle de famille qu’il s’est inventée. Cécile Lecoultre

Humoriste, comédien, chanteur, codirecteur du théâtre Boulimie, le Veveysan Frédéric Recrosio attend la sortie de la série «La vie devant», une comédie triste écrite pour la RTS. 24HEURES/Chantal Dervey Chantal Dervey

Frédéric Recrosio n’apparaît pas dans «La vie devant» mais l’humoriste laisse ses traces partout. Cette série, c’est la sienne, un peu, beaucoup. Pas du tout dans les médiocrités de l’existence, à la folie dans la tendresse indestructible de ses héroïnes du quotidien, de leurs hommes souvent fragiles. «Avec l’âge, ce qui me surprend le plus, c’est qu’avant 30 ans, j’étais si sûr des choses. Mes personnages traînent les bouts de ces certitudes qui se sont démenties avec le temps. Tous ces combats de jeunesse… Ça m’amuse de voir les jeunes aujourd’hui, magnifiques, pas encore désavoués, dans ce moment suspendu entre le raté et la réussite. J’aime les entendre: quand ils ont tort, ça sonne un peu juste. Alors que nous, même si nous avons raison, ça sonne un peu faux.»