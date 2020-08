Conflit israélo-palestinien – Frappes israéliennes sur Gaza après des tirs palestiniens L’État hébreu a visé des positions du Hamas à Gaza en réponse aux ballons incendiaires lancés par l’enclave palestinienne. Les deux camps continuent de s’opposer sporadiquement.

L’armée israélienne a effectué des frappes aériennes au-dessus de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, AFP

L’armée israélienne a indiqué avoir frappé dans la nuit de mardi à mercredi des positions du Hamas dans la bande de Gaza à la suite de lancers de ballons incendiaires depuis l’enclave palestinienne vers le territoire israélien.

«Des jets de combats, des hélicoptères d’attaque et des tanks ont frappé un certain nombre de cibles du Hamas dans la bande de Gaza», a souligné l’armée israélienne dans un communiqué, disant avoir visé «des infrastructures souterraines et des postes d’observation du Hamas» en «représailles» à la multiplication des tirs de ballons incendiaires vers Israël.

Ces derniers jours des ballons incendiaires ont été lancés à plusieurs reprises depuis l’enclave palestinienne vers Israël, ce qui a mené à des frappes de représailles israéliennes contre des positions du Hamas, mouvement islamiste au pouvoir à Gaza.

Soixantaine d’incendies en Israël

Les pompiers israéliens ont fait état d’une soixantaine d’incendies provoqués par ces ballons dans le sud d’Israël au cours de la seule journée de mardi, sans toutefois faire état de victimes.

Mardi, les autorités israéliennes ont annoncé la fermeture pour une période indéterminée du point de passage des marchandises entre l’État hébreu et la bande de Gaza de Kerem Shalom sauf pour «l’aide humanitaire essentielle et le carburant».

«Cette décision a été prise en raison des lancers incessants de ballons incendiaires depuis la bande de Gaza vers Israël», a précisé dans un communiqué l’organe israélien chargé des opérations civiles dans les Territoires palestiniens (Cogat), qui accuse le Hamas d’être «responsable» de ces lancers depuis l’enclave de deux millions d’habitants.

Faire pression

Le Hamas a de son côté dénoncé une mesure «agressive» témoignant de «l’insistance» d’Israël à «assiéger» la population de l’enclave palestinienne et ne pouvant que contribuer à «aggraver» la situation humanitaire.

Selon des analystes palestiniens, les tirs depuis Gaza visent à faire pression sur l’État hébreu pour qu’il donne son feu vert à l’entrée de l’aide financière du Qatar dans l’enclave paupérisée et sous blocus israélien.

Si le point de passage pour les marchandises de Kerem Shalom a fermé, le poste-frontière de Rafah entre Gaza et l’Égypte, fermé en avril en raison de la pandémie, a lui rouvert pour trois jours mardi.

Le Hamas et Israël se sont livrés trois guerres (2008, 2012, 2014). Malgré une trêve l’an dernier, favorisée par l’ONU, l’Égypte et le Qatar, les deux camps s’affrontent sporadiquement avec des tirs de roquettes, de mortiers ou de ballons incendiaires depuis Gaza et des représailles de l’armée israélienne.

