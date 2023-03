Expo au Quartier des Bains – Franz Gertsch passe la réalité au crible de son art La galerie Skopia présente d’immenses gravures de l’artiste bernois, disparu en décembre dernier. Un hommage essentiel à un virtuose de la représentation. Irène Languin

«Dominique», xylographie réalisée en 1988 sur papier Japon Kumohadamashi de Heizaburo Iwano. FRANZ GERTSCH

Pour se révéler, ses œuvres exigent l’éloignement. On ne saisit l’intention de Franz Gertsch qu’en prenant du recul, tant la réalité qu’il figure à sa façon monumentale déborde celle de la vie. Mais très vite, face à ces immenses visages de femmes au modelé si parfait, à ces forêts en majesté où semblent bruire les frondaisons, on ressent le besoin de s’approcher, pour vérifier au plus près du tableau comment s’origine ce formidable jaillissement du réel. Sur le papier, on découvre un réseau de points d’une finesse renversante, piquetés en nuées, grappes ou essaims plus ou moins denses selon qu’il s’agit de faire surgir l’ombre ou la lumière.