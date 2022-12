Carnet noir – Franz Gertsch est décédé à l’âge de 92 ans Le bernois était considéré comme l’un des artistes contemporains les plus significatifs.

Franz Gertsch devant son portrait "Silvia" (archives). KEYSTONE/CHRISTOF SCHUERPF

Le peintre et graveur bernois Franz Gertsch est décédé mercredi à l’âge de 92 ans, a indiqué jeudi le musée qui porte son nom à Berthoud (BE). Il était considéré comme l’un des artistes suisses contemporains les plus significatifs.

ATS/CBD

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.