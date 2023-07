Football – Frantz Barriquand, l’ancien bourreau de Liverpool, est décédé L’ancien attaquant du Servette FC est mort à l’âge de 74 ans. Pour beaucoup, il était resté l’homme du but inscrit contre Liverpool aux Charmilles en 1971, qui devait forger sa légende. Nicolas Jacquier

Après sa carrière de joueur, Frantz Barriquand a notamment entraîné le Stade Nyonnais lors de la saison 2009-2010. Keystone

Servette pleure l’un de ses attaquants les plus attachants. Frantz Barriquand n’est plus, il s’est éteint à l’âge de 74 ans. Né à Lyon, celui qui avait exercé la profession d’enseignant s’était imposé comme l’une des personnalités du football genevois en entraînant plusieurs clubs du canton, notamment Meyrin (où il avait été entraîneur-joueur à la fin des années 70) et Chênois avant de s’exiler sur la Côte pour coacher Nyon lors de la saison 2009-2010.

Dans l’imaginaire collectif, Barriquand est toujours demeuré l’homme d’un seul but. Mais quel but, inscrit un soir de Coupe d’Europe contre le grand Liverpool. Le 15 septembre 1971, devant 21’000 spectateurs réunis aux Charmilles à l’occasion du 1er tour de la défunte Coupe des vainqueurs de Coupe, le jeune Français, lancé par Jean Snella alors qu’il venait d’arriver de 1re ligue, avait repris d’une tête piquée un corner de Nemeth pour signer le 2-0 en faveur des Grenat au début de la seconde période (48e).

«J’ai un souvenir qui est auréolé de tout ce que les gens en ont fait» Frantz Barriquand évoquant son fameux but au micro de la RTS

Sur une ouverture de Marchi, Dörfel avait ouvert la marque peu avant la demi-heure avant que Lawler ne réduise le score pour les Reds en fin de partie.

Sous les ordres de l’arbitre français Robert Wurtz, les Genevois s’étaient présentés dans la formation suivante: Barlie; Morgenegg, Guyot, Perroud, Wegmann; Bosson, Marchi; Nemeth, Desbiolles (64e Manzoni), Dörfel, Barriquand. Au retour, Servette s’était incliné 2-0 à Anfield Road.

Le but de légende que Barriquand a signé contre Liverpool devait l’accompagner durant toute sa carrière, lui collant à la peau. Ce dont l’intéressé convenait au tournant du siècle, lors d’un reportage de la RTS qui lui avait été consacré. «Depuis 27 ans que cet événement a eu lieu, expliquait-il alors en substance, tout le monde m’en parle et me pose des questions: «Te souviens-tu de ce match et de ce fameux but?» L’action elle-même, je ne l’ai pas trop en tête. J’ai un souvenir qui est auréolé de tout ce que les gens en ont fait.»

«Je l’aimais bien, c’était un chic type, vraiment adorable» Jacky Barlie, évoquant son ancien coéquipier

Le départ de son ancien coéquipier, établi depuis plusieurs années en France, a bien sûr attristé Jacky Barlie, pour qui cela a été un choc. «Je l’aimais bien, c’était un chic type, vraiment adorable. Il ne partait pas toujours titulaire mais quand il entrait, il faisait souvent la différence. Son but européen a marqué les esprits. Même nous, on n’arrêtait pas de lui en parler!» Malgré sa petite taille, Barriquand savait s’imposer, y compris dans les airs. Évoquer sa trajectoire, c’est convoquer le souvenir d’un passé révolu emprunt de nostalgie.

Minute de silence

L’ancien portier du Servette conserve le souvenir d’un attaquant «crocheur, parfois hargneux», dont il avoue avoir perdu la trace. «Ces dernières années, il ne venait plus aux réunions des anciens.» Barriquand, dont on ignore les causes du décès, avait aussi entraîné le FC Collex-Bossy. «Je l’avais remplacé pour finir la saison.»

Une minute de silence sera observée ce samedi soir à la Praille avant le coup d’envoi de Servette-Zurich (20h30) en mémoire de celui qui aura marqué des générations de fans.

Nicolas Jacquier était journaliste à l’agence Sport-Center depuis 2018 jusqu'en 2023, date où il a pris sa retraite. Il couvrait principalement le football, qu’il a suivi depuis sa formation au quotidien genevois Le Courrier. Après six ans passés au journal La Suisse, il a rejoint la rubrique sportive du Matin en 1996. Plus d'infos

