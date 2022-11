Réédition attendue – Franquin repasse à confesse Introuvable depuis plus de trente ans, «Et Franquin créa Lagaffe» ressort en librairie. Un ouvrage d’entretiens richement illustré, où l’auteur de Gaston se livre comme jamais. Philippe Muri

Extrait de la couverture d’«Et Franquin créa Lagaffe». ÉDITIONS GLÉNAT

À force, l’ouvrage était devenu mythique. Paru en 1986, «Et Franquin créa Lagaffe» restait introuvable depuis belle lurette. Maintes fois annoncée et reportée, la réédition de cet imposant ouvrage d’entretiens entre Numa Sadoul et le créateur de Gaston Lagaffe s’imposait. La voilà proposée dans un nouveau format et sous une nouvelle maquette, plus élégante et truffée de magnifiques illustrations. Un coquet pavé à glisser sous le sapin.