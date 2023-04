Élections cantonales genevoises – Françoise Saudan et Sophie Buchs quittent leur parti À la suite de l’annonce de l’alliance élargie à droite pour le deuxième tour des élections au Conseil d’État, quelques mécontents ont quitté le PLR et Le Centre. Caroline Zumbach

Françoise Saudan, ancienne conseillère aux États (PLR). BEATRICE DEVENES

C’était un risque à prendre. En annonçant leur alliance avec l’UDC et le MCG, Le Centre et le PLR ont fâché certains de leurs membres. Les premières démissions n’ont pas tardé à tomber. Jeudi après-midi, Le Centre en comptait quatre et le PLR une.