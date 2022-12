Nouveaux candidats au Conseil d’État – Françoise Nyffeler, le goût de l’action mais en sortant du cadre Pourfendeuse du système patriarcal, la députée suppléante d’Ensemble à Gauche reste une insoumise. Eric Budry

Françoise Nyffeler, candidate d’Ensemble à Gauche à l’élection du Conseil d’État, rebelle dès l’enfance mais dotée du goût des autres. LAURENT GUIRAUD

Françoise Nyffeler s’est lancée, avec Teo Frei et Alexander Eniline, dans la course au Conseil d’État pour Ensemble à Gauche. Députée suppléante de cette même formation, elle est davantage connue dans son rôle de militante au sein du collectif de la Grève féministe et par ses interventions contre les méfaits du système patriarcal. Un goût pour la lutte contre les injustices qui date selon elle de son enfance.