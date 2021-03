Visite historique en Irak – François, premier pape sur la terre d’Abraham Privé de bain de foule, dans une capitale confinée et sous haute sécurité, le pape entame en Irak un périple de trois jours au programme ambitieux. Sofia Nitti, Bagdad

Le pape François à son arrivée à Notre-Dame du Secours perpétuel, où il a célébré vendredi après-midi sa première messe en Irak. Bagdad, 5 mars 2021. keystone-sda.ch

Une dernière marche… et le pape a enfin foulé le sol irakien. En atterrissant à Bagdad, François a réalisé un rêve de longue date. Pourtant, ça n’a pas été facile pour le souverain pontife de convaincre son entourage. Des rumeurs d’annulation ont couru jusqu’à la dernière minute, ravivées par l’annonce, 5 jours plus tôt, que le nonce apostolique à Bagdad avait été testé positif au Covid. Avant François, Jean-Paul II avait dû renoncer à son voyage face à l’ostracisme de Saddam Hussein. Puis la guerre avait éclaté en 2003 et l’Irak avait sombré dans un déchaînement de violences.