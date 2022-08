Football – François Moubandje s’engage pour deux saisons avec le FC Sion C’est officiel, le Genevois va rejoindre le Valais. Cette annonce a été faite mercredi après-midi… en attendant l’officialisation de Mario Balotelli. Claude-Alain Zufferey

François Moubandje en compagnie de Barthélémy Constantin.

Avant même de communiquer sur l’avancée du dossier Mario Balotelli, le FC Sion a annoncé aujourd’hui la signature de François Moubandje. Le latéral gauche s’est engagé en faveur du club sédunois pour les deux prochaines saisons.

François Moubandje (32 ans) a effectué sa formation au sein du Servette FC et du FC Meyrin. Ses débuts en équipe professionnelle ont eu lieu avec le club grenat en 2011. Après 81 rencontres toutes compétitions confondues avec le SFC, il a découvert l’étranger à Toulouse en Ligue 1.

Une grande expérience internationale

Au total, il a passé six ans dans le club de Haute-Garrone et a défendu ses couleurs à 147 reprises. Ses

prestations avec le club toulousain lui avaient ouvert les portes de l’équipe nationale (21 sélections jusqu’à aujourd’hui). En 2019, il a rejoint le Dinamo Zagreb avec lequel il est devenu champion de Croatie à deux reprises. Il a également connu deux prêts en Turquie à Alanyaspor et Göztepe.

Barthélémy Constantin, directeur sportif du FC Sion a commenté: «François Moubandje possède une grande expérience dans des championnats prestigieux. En Valais, il nous apportera sa polyvalence puisqu’il peut

évoluer à plusieurs postes dans le secteur défensif.»

