Ex-président français à Genève – François Hollande partage son expérience des crises à l’Hôpital À l’invitation du directeur des HUG, l’ex-chef d’État est venu pour un moment d’échanges avec le personnel hospitalier. Rachad Armanios

Jeudi, l’ancien président français François Hollande a donné une conférence sur la gestion des crises et visité le nouveau service des urgences. À gauche sur la photo, François Canonica, président du conseil d’administration des HUG; à droite, Bertrand Levrat, directeur des HUG. HUG/JULIEN GREGORIO

Trente minutes de retard. «Un président n’est jamais en retard, il est retenu», corrige le directeur des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Bertrand Levrat, à propos de l’ex-chef de l’État français, le socialiste François Hollande.

Jeudi après-midi, dans un auditorium des HUG de 400 places, la salle est comble. Le «président» – il garde son titre à vie – est venu, à titre gracieux, pour partager son expérience de gestion de crise avec le personnel hospitalier.

Il évoque les attentats du Bataclan, à Paris, en novembre 2015. La veille avait eu lieu un exercice de préparation à un événement de grande ampleur qui, sans doute, a permis une plus grande efficacité, raconte François Hollande.

Improvisation et agilité

«Il faut se préparer aux crises», insiste-t-il. En particulier en se coordonnant avec les administrations et les entreprises avec lesquelles on sera en contact, relève-t-il. Or, «il y a souvent un grand hermétisme».

Malgré la préparation, aucune crise ne ressemble à une autre. Une grande capacité d’improvisation et d’agilité est donc requise. «Les décisions doivent être évolutives.» Sans en faire trop, au risque que la population se détourne, tout en en faisant assez, pour éviter les récriminations.

L’agilité? «On pensait qu’un régime autoritaire avait un avantage, mais la stratégie zéro Covid de la Chine a montré qu’à un moment, même la crainte et la soumission n’ont plus empêché les gens de sortir.»

«Les successions de crises vont sans doute laisser place à une accumulation de crises, obligeant à mettre des priorités.» François Hollande

François Hollande insiste: «Il ne faut pas perdre les fondamentaux de la démocratie.» Mais, «quand la vie des autres est menacée, la liberté peut être momentanément restreinte». Il songe à l’obligation de vaccination du personnel hospitalier lors de la pandémie.

Autre enseignement: l’importance absolue, pour les autorités, de communiquer, de ne pas laisser le temps que se créent doutes et angoisses. Crises climatiques, sanitaires, migratoires, terrorisme, cyberattaques… autant de sujets déprimants qui ont occupé cet échange d’une heure, rythmé par des questions du public.

Rire, satire et caricatures

François Hollande prévient: «Les successions de crises vont sans doute laisser place à une accumulation de crises, obligeant à mettre des priorités.»

Il faut s’inquiéter, se préparer, mais pas désespérer, note toutefois François Hollande: «Si vous êtes dans la fatalité, pourquoi faire le moindre effort?» Le réchauffement climatique? «La planète ne va pas s’effondrer… mais on va griller», plaisante-t-il.

L’occasion, face à un public qui l’applaudit, d’insister sur l’importance du rire, de la satire, des caricatures, de «Charlie», pour dédramatiser.

