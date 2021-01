Final de folie sur le Vendée Globe – François Gabart est venu accueillir Charlie Dalin, vainqueur fragile Le Français a coupé la ligne en premier mercredi soir. Mais le protégé de l’ancien lauréat du Vendée Globe devra sans doute concéder la victoire à Bestaven ou à Herrmann au gré des bonifications. Grégoire Surdez Les Sables-d'Olonne

François Gabart, vainqueur du Vendée Globe 2012-2013, a travaillé pendant deux ans et demi avec Charlie Dalin pour préparer cette édition. JEAN-GUY PYTHON

Il pleut sur les Sables comme il pleut dans le cœur de Charlie Dalin. Le Français est arrivé comme une flèche. Il a surgi en plein journal de 20 heures pour signer un coup d’éclat aussi beau que vain. Il a coupé la ligne d’arrivée en premier après 80 jours, 6 heures, 15 minutes et 47 secondes de mer. Mais il ne sera pas, sauf heureuse surprise pour lui, vainqueur de la 8e édition du Vendée Globe. Cet honneur devrait revenir à Yannick Bestaven ou à Boris Herrmann. Le Français et l’Allemand sont tous deux au bénéfice d’une compensation de temps après leur participation au sauvetage de Kevin Escoffier dans le sud de l’Indien. «Personne, à ce moment-là, n’imaginait les conséquences possibles de ces décisions arbitrales, explique François Gabart. Ces réparations ont été rendues il y a plus d’un mois et ce sont les faits de course qui font qu’elles ont une telle importance aujourd’hui.»