France: emplois fictifs – Fillon écope de cinq ans de prison, dont deux ferme François Fillon a été condamné à deux ans de prison ferme, une peine d'inéligibilité de dix ans, et à rembourser plus d'un million d'euros.

L'affaire des soupçons d'emplois fictifs avait empoisonné la campagne présidentielle du candidat de la droite en 2017. Keystone

L'ancien Premier ministre français François Fillon a été condamné lundi à cinq ans de prison dont deux ferme dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs de son épouse Penelope. Celle-ci avait fait dérailler sa campagne présidentielle il y a trois ans.

Le tribunal correctionnel, qui n'a pas prononcé de mandat de dépôt, a assorti cette condamnation d'une amende de 375'000 euros et d'une peine d'inéligibilité de dix ans. Son épouse a été condamnée à trois ans de prison avec sursis et 375'000 euros d'amende et à deux ans d'inéligibilité. Le couple fait appel de sa condamnation.

Les époux Fillon et leur co-prévenu Marc Joulaud, l'ancien suppléant de François Fillon dans la Sarthe, ont été en outre condamnés à rembourser plus d'un million d'euros à l'Assemblée nationale.

Le tribunal correctionnel a auparavant tacitement rejeté les demandes de réouverture des débats présentées par la défense pour faire la lumière sur d'éventuelles «pressions» pendant l'enquête.

( NXP, ATS )