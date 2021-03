Exposition carougeoise – Francisco Sepulveda peuple Le Salon vert de ses créatures oniriques L’artiste de 44 ans d’origine chilienne montre une quinzaine de peintures et gravures, dont chacune est unique. Pascale Zimmermann Corpataux

«El viaje de la ultima tortuga», eau-forte et aquatinte rehaussée à la main, 2020. SEPULVEDA/LE SALON VERT

Juché sur le dos d’un taureau, la carapace d’une tortue, la croupe d’un zèbre ou les flancs d’un volatile, un homme, parfois une femme, chemine. Ils vont quelque part, entre ciel et terre, guidés par la lune, escortés de feuillages, fleurs et branchages. Francisco Sepulveda sait-il où il conduit ses personnages? Ce n’est pas sûr. L’artiste de 44 ans, Chilien d’origine, a un penchant pour l’aléatoire. «J’ai choisi très tôt la gravure, raconte-t-il, car avec elle, on ne sait jamais très bien quel sera le résultat. J’aime beaucoup ça. Cela me touche.»