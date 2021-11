Bientôt le quadricentenaire – Francis Huster rappe avec Molière Avant de crouler sous les fastes commémoratifs, Jean-Baptiste Poquelin est célébré par le comédien dans un «Dictionnaire amoureux». Cécile Lecoultre

Francis Huster célèbre son auteur de chevet, Molière qui dit-il, changea sa vie. (Photo by Valery HACHE / AFP) AFP

Francis Huster carbure à l’enthousiasme depuis son premier souffle, il y a 73 ans. Comme dans la légende de Molière, le comédien aimerait mourir sur scène. Alors que flambe déjà la commémoration des 400 ans du dramaturge, dès le 15 janvier prochain, une fièvre encore plus radicale démange ce vieil enfant du théâtre. «Je milite pour que Jean-Baptiste Poquelin rentre au Panthéon», tonne l’éternel exalté avec la même fougue qu’un directeur de campagne présidentielle. Et d’argumenter en vrac sur la modernité immuable d’un dramaturge qui, aujourd’hui, scanderait ses révoltes avec Orelsan ou Mc Solaar, monterait aux barricades contre les féminicides, s’insurgerait face au racisme, l’homophobie et l’antisémitisme, et tout ce qui crache sur la France. Attrapé au saut du lit, Huster fonce dans son sujet avec un lyrisme irrésistible. «Ôtez Molière d’une bibliothèque, elle s’écroule!»