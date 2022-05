Football – Francfort gagne la Ligue Europa, la fin à d’une attente de 42 ans Les Allemands ont gagné la finale aux tirs au but, mercredi à Séville, contre les Glasgow Rangers.

La joie des joueurs de l’Eintracht après les tirs au but. AFP

Francfort a remporté mercredi à Séville la Ligue Europa face aux Glasgow Rangers au terme d’une séance de tirs au but (1-1, 5-4 tab). Les Allemands n’avaient plus gagné un titre européen depuis 1980 et leur victoire en Ligue Europa contre le Dynamo Moscou.

La rencontre s’est décidée aux tirs au but alors que les deux équipes se sont quittées sur le score de 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations. Joe Aribo a ouvert la marque pour les Rangers peu avant l’heure de jeu avant l’égalisation de Rafael Borré 10 minutes plus tard.

