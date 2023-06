MotoGP – Francesco Bagnaia triomphe aux Pays-Bas Au guidon de sa Ducati, le pilote italien de 26 ans a conquis sa quatrième victoire de la saison et creuse l’écart en tête du classement général.

Francesco Bagnaia a remporté le GP des Pays-Bas sur le circuit d’Assen. AFP

L’Italien Francesco Bagnaia a conforté sa place de leader du championnat de MotoGP, avant la longue pause estivale, en remportant le Grand Prix des Pays-Bas devant son compatriote Marco Bezzecchi et l’Espagnol Alex Espargaro, dimanche à Assen.

Le Sud-Africain Brad Binder, 3e à l’arrivée, a lui été sanctionné pour avoir dépassé les limites de la piste en fin de course et termine finalement 4e derrière Espargaro. Il avait connu pareille mésaventure samedi lors de la course sprint au terme de laquelle il avait perdu sa place sur le podium pour une autre faute de trajectoire.

Champion du monde en titre, Bagnaia (Ducati) a signé dans la «cathédrale» de la vitesse son quatrième succès cette saison tandis que les Français Fabio Quartararo (Yamaha) et Johann Zarco (Ducati-Pramac) ont été contraints à l’abandon après s’être accrochés dès le 3e tour.

Auteur de la pole position et vainqueur de la course sprint samedi, Bezzechi (Ducati-VR46) a loupé son départ, doublé par Binder et Bagnaia. Ce dernier a rapidement pris une seconde d’avance en tête, forçant Bezzecchi, 3e au championnat au départ, à une vaine course-poursuite. Deuxième du championnat, l’Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a fini en 5e position.

AFP

