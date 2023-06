Motocyclisme – Francesco Bagnaia remporte le GP d’Italie devant son public Le pilote italien de 26 ans s’est imposé au Mugello sur sa Ducati. Il a devancé l’Espagnol Jorge Martin (25 ans). Grâce à cette victoire, il creuse l’écart en tête du classement général.

Francesco Bagnaia s’est imposé au Mugello devant les tifosi italiens. AFP

L’Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté le Grand Prix d’Italie, sixième épreuve de la saison de MotoGP, devant les Ducati-Pramac de l’Espagnol Jorge Martin et du Français Johann Zarco, dimanche sur le circuit du Mugello.

Le champion du monde en titre, qui a glané son troisième succès de l’année devant des dizaines de milliers de tifosi en fusion, en profite pour creuser l’écart au classement provisoire avec son dauphin italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), seulement 8e dimanche. L’autre Français, Fabio Quartararo (Yamaha), a pris la 11e place.

Au lendemain de sa victoire lors du sprint, Bagnaia, qui avait décroché la pole position en pulvérisant le record du tour du circuit toscan samedi, a fait parler la supériorité de sa Ducati officielle pour maîtriser la course de bout en bout.

Si l’Australien Jack Miller (KTM) s’était brièvement emparé de la première place après un départ tonitruant, «Pecco» a rapidement repris la tête pour ne plus jamais la lâcher et ainsi décrocher la 14e victoire de sa carrière en MotoGP. Martin a réussi à faire illusion durant quelques tours pour rester au contact, mais l’écart s’est creusé inexorablement à mesure que la course avançait.

Zarco, qui s’était élancé neuvième, a complètement manqué son départ et a reculé au 12e rang. Mais comme souvent, il a réussi une folle remontée. Dès le cinquième tour, il pointait déjà en sixième position. Puis, il a profité des chutes des deux frères Marquez, Marc (Honda) puis Alex (Aprilia), pour se retrouver au pied du podium.

AFP

