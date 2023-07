Les compositrices inoubliables (3/7) – Francesca Caccini, au nom du père Fille de l’illustre Giulio, la Florentine nous a laissé des madrigaux aux lignes raffinées et un opéra pour voix virtuoses. Rocco Zacheo

Francesca Caccini dans un portrait de Palma il Vecchio. DR

Pouvait-elle seulement imaginer échapper à son destin, Francesca Caccini (1587- env. 1645), fille de l’illustre Giulio? Elle qui a côtoyé dès sa petite enfance l’homme par qui l’opéra prononça ses premiers balbutiements et par qui le «stile nuovo» – un chant épuré, monodique, au plus près des affects, accompagné de quelques instruments – a vu le jour? La Florentine s’est inscrite donc dans le sillon musical du géniteur, en s’initiant avec sa sœur aux arts de la voix, du luth, du théorbe et d’autres instruments encore.

Les oeuvres perdues

Puis, elle joue pour le Grand-Duché de Toscane et à la cour d’Henri IV à Paris, notamment, où elle fait fort impression. Quant à la composition, on la retrouve dans le registre intimiste du madrigal, profane et sacré, pour voix seule et basse continue. Une autre partie, très consistante, de son travail est consacrée à la scène: elle collabore alors avec des poètes et librettistes de renom comme Michelangelo Buonarroti, Ferdinando Saracinelli ou Jacopo Cicognini pour des comédies et des ballets aujourd’hui perdus.

Un seul opéra nous est parvenu, «La liberazione di Ruggiero dall’isola d’Alcina» et avec lui, un recueil imposant de pièces pour une ou deux voix d’un grand raffinement.

