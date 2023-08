France voisine – Un spectacle de Dieudonné annulé en Haute-Savoie Afin d’éviter toute atteinte à l’ordre public, le préfet de la Haute-Savoie a décidé vendredi d’annuler la venue de Dieudonné, qui devait se produire samedi à Allonzier-la-Caille.

Le polémiste français devait venir présenter son spectacle intitulé «Sous bracelet: un spectacle hors du commun» samedi à Allonzier-la-Caille, près d’Annecy. Le préfet de la Haute-Savoie en a décidé autrement en annulant sa venue vendredi, afin «de prévenir toute atteinte à l’ordre public», comme expliqué dans un communiqué de presse.

Dieudonné tient régulièrement des propos racistes et antisémites lors de ses spectacles et a été condamné à Genève en avril pour discrimination raciale, diffamation et injure. Il avait nié l’existence des chambres à gaz dans l’un de ses spectacles joué à Genève et à Nyon en 2019.

