Nouveau film de Bruno Dumont – «France» surprend et déroute les médias Le cinéaste, une fois encore, signe un film qui ne ressemble ni à ce qu’il a déjà fait ni à ce qui existe en… France. Décryptage. Pascal Gavillet

Léa Seydoux dans «France». 3B Productions

N’être jamais là où on l’attend. Manière d’affirmer que le cinéma de Bruno Dumont se soustrait à toute définition. Mais pourquoi devrait-on l’attendre quelque part, d’ailleurs? Sinon entre la radicalité et la fantaisie, les deux extrêmes tentaculaires de son cinéma, un art fait de recherches et d’errances, entre le naturalisme poisseux de «L’humanité» et la loufoquerie débridée de «Ma loute» ou de sa minisérie, «P’tit Quinquin».

Sur quelle carte géographique se situe aujourd’hui cette «France» tirée de Charles Péguy («Par ce demi-clair matin»), sinon en Absurdie, ou peut-être en Macronie, comme le suggère une séquence du début, montée en alternance avec de vraies interventions d’Emmanuel Macron, ce qui suffit à dater cette fiction, ou du moins à la contextualiser? Le film surprend et déroute, c’est le moins qu’on puisse dire.