Projet autoroutier Thonon-Machilly – Française et Suisse, deux Vertes font front commun Fabienne Fischer combat le projet d’autoroute du Chablais avec la candidate écologiste française Fabienne Grébert. Marc Moulin

L’écologiste française Fabienne Grébert, au centre, fait campagne avec ses alliés suisses Fabienne Fischer (à droite) et Alfonso Gomez (à gauche). DR

Elles ont pour points communs de se prénommer Fabienne, d’être Vertes et en campagne électorale, et de ne pas aimer les autoroutes. La candidate au Conseil d’État genevois Fabienne Fischer a donné vendredi à Annemasse une conférence de presse commune avec Fabienne Grébert, une élue annécienne qui brigue la présidence du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes lors des élections de juin. Dans le viseur des deux prétendantes, le projet d’autoroute du Chablais, qui doit relier les communes haut-savoyardes de Machilly et Thonon en frôlant tout à la fois la frontière suisse et le réseau Léman Express.