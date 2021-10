Ouverture de la saison de basket – Fran León, le nouveau coach de Genève Élite Basket L’équipe genevoise repart en mission avec un nouvel entraîneur catalan et un effectif chamboulé. Les joueuses du Sapay jouent leur premier match dimanche à Pully (16 h). Pascal Bornand

Fran León Sedano, le nouveau coach de Genève Élite Basket, à l’heure de l’échauffement. Deux pleines heures d’entraînement attendent ses joueuses. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Un nouveau personnage habite la salle du Sapay, fief de Genève Élite. Fran León Sedano (45 ans) occupe les lieux comme une âme habite un corps, comme le Catalan de Gérone a personnifié durant quatre ans le théâtre du Rocher. À Plan-les-Ouates, il est arrivé avec sa passion pour la sphère orange, sa corpulence joviale et sa rondeur de caractère. Sans oublier son accent occitan, qui chante comme un criquet, héritage de ses années de maternelle à Perpignan. Sur les parquets helvétiques, personne ne scande le mot «coatch» comme lui!

Au Sapay, l’équipe de SB League, finaliste de la Coupe de Suisse et 4e du dernier championnat, a failli ne pas résister à une conjoncture défavorable. Fin d’un cycle, illustrée par le départ, en cours de saison, de l’entraîneur Romain Petit, puis par la retraite présidentielle de Jean-Blaise Claivaz et la dispersion des principales joueuses de l’effectif, dont la jeune internationale suisse Emma Chardon et la top scorer américaine Kristen Spolyar.