Recette – Fraises chaudes au pastis et au poivre Les fraises genevoises viennent de montrer le bout de leur nez sur les étals des marchés. On peut aussi choisir des fraises françaises, Ciflorette, Gariguette, Charlotte et Darselect ou maras des bois. Pour une recette originale… Jérôme Estebe

C'est un homme de l'art, officiant dans les sphères de la haute crémerie genevoise, qui nous a refilé le tuyau. Merci beaucoup monsieur. Voilà donc une recette de fraises chaudes au pastis et au poivre

1 / Equeutez et lavez des fraises fermes de taille normale. Des maras des bois par exemple.

2 / Faites fondre une noix de beurre dans une poêle. Quand le beurre fait crshcshcrsh, ajoutez les fraises. Remuez 30 secondes, puis ajouter un demi-décilitre de pastis, et (re)remuez une trentaine de secondes supplémentaires.

3 / Poivrez de poivre mignonnette (concassé grossièrement). Puis disposez les fraises chaudes dans ces charmants petits bols ramenés de Thaïlande par votre cousine Huguette. Ajoutez une larme de crème fraîche dans chaque bol et deux-trois grains de poivre de Séchouan entiers. Et pour le plaisir de l'oeil, un éclat d'anis étoilé. Top classe. Servez vite en chantant "Strawberry Fields" d'une voix claire et enjouée.





