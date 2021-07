Coin de paradis – Fraîcheur et paresse le long de la Drize À Carouge, un petit chemin serpente entre la route d’Annecy et le Collège de Staël. Parfait pour se rafraîchir. Fabien Kuhn

La Drize apporte de la fraîcheur et est un refuge pour les insectes. Enrico Gastaldello/azzurromatto

S’il est un lieu où se rendre quand le soleil frappe et que la chaleur nous suffoque, c’est bien celui-là. À quelques pas du centre de Carouge, dans un endroit dont villas et maisons de maître ont bien compris le mérite, une petite veine arborée sinue entre la route d’Annecy et le Collège de Staël. La Drize, qui plus loin se jettera dans l’Aire, y a fait son chemin. L’endroit est enchanteur. Un sentier longe la rivière, protégé par des arbres tous plus beaux les uns que les autres. Sans s’arrêter, ce qui serait bien dommage, l’aller-retour ne prend pas plus d’une demi-heure.