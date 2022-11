Basketball – FR Olympic a fait exploser les Lions Le champion fribourgeois a pris le dessus sur les Genevois après la mi-temps. Neuchâtel a confirmé à Boncourt et Nyon s’est incliné à Lugano. Jérémy Santallo

Natan Jurkovitz a apporté sa pierre à l’édifice fribourgeois samedi face aux Lions de Genève. Swiss Basketball

Trois jours après avoir fessé Swiss Central dans sa salle (102-61) – un match en retard de la deuxième journée – Fribourg a mis une mi-temps avant de prendre la mesure des Lions de Genève, samedi, toujours à St-Léonard (86-81). Le score, quelque peu trompeur, ne raconte pas la domination des protégés de Petar Aleksic, qui ont appuyé sur l’accélérateur dans le troisième quart-temps (29-14). Désormais parfaitement acclimaté, Matthew Milon a été le détonateur du succès des siens avec deux réussites derrière l’arc et 15 points au final.

Voyant son équipe prendre l’eau après trois minutes en seconde mi-temps, le coach genevois Alain Attallah a tenté un coup de poker avec une défense de zone. Mais c’est ensuite Boris Mbala (14 points) qui a pris feu à longue distance (73-57). À souligner aussi les performances XXL de Natan Jurkovitz (17 points 11 rebonds et 5 assists) et Arnaud Cotture (15 points et 8 rebonds). Côté genevois, Bryan Colon a marqué 21 de ses 24 points lors des vingt premières minutes. Premiers pas discrets puis intéressants d’Erik Thomas (14 points).

Union gagne, pas Nyon

De son côté, Union a confirmé sa victoire de prestige face à Massagno avant la fenêtre internationale. Dans le Chaudron de Boncourt, les Neuchâtelois ont pris les commandes dès l’entame pour ne plus jamais les lâcher (82-73). L’entraîneur Mitar Trivunovic a notamment pu compter sur un Nate West des grands soirs (24 points 8 rebonds et 8 assists) et plus globalement, sur son cinq de base (cinq joueurs à plus de 10 points). Du côté des Jurassiens, Martins Igbanu (25 points) et Marvin Nesbitt (23) ont été trop seuls.

Après son déplacement dans le Tessin, le BBC Nyon reste, lui, toujours un peu plus englué dans les bas-fonds du classement, avec une victoire pour cinq défaites. Stefan Ivanovic et ses hommes se sont inclinés à Lugano (85-79) après avoir couru après le score toute la rencontre. Robert Zinn (22 points et 10 assists) a porté les Tigers et a reçu l’appui quelque peu inattendu de Hamish Warden. L’ancien joueur… nyonnais a marqué 18 points face à ses anciens coéquipiers. Débuts discrets des Nyonnais Eric Fongué et Joshua Norbal.

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive (Sport-Center) depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball suisse/NBA et le tennis (trois Roland-Garros et deux Wimbledon sur place). Il aime aussi écrire sur le football et le ski alpin. Plus d'infos @jeremy_santallo

