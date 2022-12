Hockey sur glace – FR Gottéron s’offre le leader genevois Les Dragons sont venus à bout des Aigles (2-1) dans un match tendu et électrique. Bertschy a inscrit le but décisif à 5 contre 3. Ruben Steiger Fribourg

Josh Jooris et les Genevois n’ont pas réussi à passer l’épaule contre Fribourg (ici Ryan Gunderson). BASTIEN GALLAY / LPS

La spirale négative de cinq revers a laissé place à une série positive de trois succès pour FR Gottéron. Les Dragons ont enlevé le derby contre GE Servette au terme d’une rencontre accrochée et indécise (2-1). Une fois de plus, les Fribourgeois ont fait parler leur solidité défensive. Pour les Aigles, c’est une deuxième défaite après celle concédée contre Langnau jeudi.

Le mot d’ordre était clair du côté des hommes de Dubé: entamer la partie pied au plancher. Le plan a fonctionné. Ils ont cueilli à froid les Genevois dès la 2e minute et une ouverture du score du défenseur Sutter après un bon travail préparatoire de Mottet. Les Aigles ont mis quelques minutes à entrer dans leur partie et c’est bien Fribourg qui a obtenu les plus grosses chances de doubler la mise.

Dès le retour des vestiaires, le GSHC est retombé dans ses travers et son indiscipline en concédant plusieurs pénalités consécutives. Peu à l’aise en jeu de puissance, Gottéron a tout de même réussi à profiter d’un 5 contre 3 pour faire passer la marque à 2-0 par Bertschy (27e). Cette réussite a eu le don de faire sortir GE Servette de sa torpeur. Il a ainsi pu réduire le score par Omark (35e) qui a déjoué Hughes d’une belle feinte, agrémentée d’un brin de chance.

Une égalisation annulée

Sur un splendide effort personnel, Le Coultre pensait avoir remis les deux équipes à égalité juste avant la pause, mais sa réussite a justement été annulée en raison d’un hors-jeu. FR Gottéron a ensuite très bien défendu lors des vingt dernières minutes pour s’offrir une victoire de prestige. En 2023, les Dragons iront à Kloten le 2 janvier alors que Genève effectuera le long déplacement à Davos, le 3.

Autre sujet: Une banderole gênante à Fribourg

Afficher plus BCF Arena, 9009 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Hürlimann, Nord (Suè), Wolf, Burgy. Buts: 2e Sutter (Mottet, Bertschy) 1-0, 27e Bertschy (Desharnais, Gunderson / 5 c 3) 2-0, 35e Omark (Le Coultre) 2-1. FR Gottéron: Hughes; Gunderson, Jecker; Diaz, Chavaillaz; Sutter, Dufner; Seiler; Bertschy, Rask, Mottet; Bykov, Walser, Jörg; Sprunger, Desharnais, Marchon; Schmid, De la Rose, Sörensen; Rossi. Entraîneur: Dubé. GE Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Völlmin, Le Coultre; Smons, Chanton; Jooris, Filppula, Winnik; Praplan, Pouliot, Rod; Miranda, Richard, Omark; Antonietti, Berthon, Bertaggia. Entraîneur: Cadieux. Pénalités: 1 x 2’ contre FR Gottéron; 7 x 2’ contre GE Servette. Notes: FR Gottéron sans Berra, Vainio (blessés), ni Kuokkanen (malade). GE Servette sans Vatanen, Hartikainen, Smirnovs (blessés) ni Cavalleri (Swiss League). GE Servette prend son temps mort à 59’’20 et joue sans gardien de 59’’34 à la fin. Tir sur les montants: 36e Jecker, 54e Rask.

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.