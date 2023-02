Hockey sur glace – FR Gottéron pourrait retirer le nom de René Fasel de la BCF Arena Lors de son prochain conseil d’administration, le club discutera des suites à donner à l’affaire Fasel. Pour rappel, ce dernier serait devenu citoyen russe. Ruben Steiger

Michael Rindlisbacher (président de la SIHF), René Fasel et Hubert Waeber lors de la cérémonie en l’honneur de l’ex-président de l’IIHF à la BCF Arena en janvier 2022. KEYSTONE/Peter Klaunzer

René Fasel aurait obtenu la nationalité russe. La nouvelle, tombée mardi soir, n’a pas manqué de relancer la polémique autour de l’ex-président de l’IIHF dont le nom trône à la BCF Arena, au côté d’autres légendes du club. Cet honneur, déjà largement critiqué par le passé, a à nouveau été remis en question sur les réseaux sociaux.

Ces demandes de retrait pourraient-elles aboutir? «On va y réfléchir et discuter de ce sujet lors de notre prochain conseil d’administration, déclare Hubert Waeber, le président de FR Gottéron. On ne veut pas mélanger politique et sport, mais maintenant on doit réfléchir à tête reposée de cette éventualité».

Pour le Singinois, il est primordial de ne pas prendre une décision à la hâte et de prendre le temps de penser à tous les éléments que cela implique. «En retirant ce nom, des questions pourraient aussi se poser sur celui de Slava Bykov auprès des gens. On doit vraiment réfléchir calmement et attendre la réaction du principal concerné».

Investissement en Russie

Pour rappel, le Fribourgeois, président de l’IIHF entre 1994 et 2021, aurait obtenu la nationalité russe selon l’agence de presse Interfax. Selon la même source, qui se base sur un extrait du Registre du commerce, René Fasel serait également entré dans le capital d’Alma Holding, une société de production de pommes, à hauteur de 56%. Le reste, soit 46%, est détenu par le groupe Volga. Celui-ci est propriété de Gennady Timchenko, un homme d’affaires russo-finlandais proche de Vladimir Poutine.

